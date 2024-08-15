Okul çantası kaça dolacak

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre bu yıl okullar 9 Eylül’de açılacak. Ancak okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, ‘uyum haftası’ sebebiyle 2 Eylül’de sınıflarına koşacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına bir aydan az bir zaman kalırken velilerin bir kısmı okul ihtiyaçları için fiyat araştırması yapmaya başladı. Kırtasiyeler, marketler ve internet sitelerinde defterden silgiye, çantadan su matarasına, boyalardan flüte kadar okul malzemeleri satışa sunuldu. Okul hazırlığı yapan veli ve öğrenciler için kırtasiye ve marketleri gezdik. Kırtasiyeciler, geçen yıla göre tüm ürünlerin fiyatlarının arttığını ancak en büyük fiyat artışının yüzde 100 ile boya ve defter grubunda olduğunu söyledi.

EN UZUNU OKULÖNCESİNİN

Okul hazırlığında en çok okulöncesi ve ilkokul velilerinin alışveriş yaptığını söyleyen kırtasiyeciler en uzun ihtiyaç listesinin de onlara ait olduğunu belirtti. Çünkü ara sınıflar aynı malzemeleri kullanmaya devam edebilirken kademe başlangıçlarında okul çantalarına farklı ürünlerin girmesi gerekiyor. Diğer yandan en uzun listeye sahip okulöncesi grubunda diğer kademelerde olmayan birbirinden çeşitli malzemelere gereksinim duyuluyor.

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Velilerin şu sıralar nadiren alışveriş yaptığını dile getiren kırtasiyeciler, ilkokul ve okulöncesi grubu için yoğunluğun ağustos ayının ikinci yarısında başlayabileceğini söyledi. Diğer yandan kırtasiyeciler, internet üzerinden alışveriş yapmayı planlayan velileri de ‘sahte ürünler’ konusunda uyardı. Online platformlarda genel raf fiyatının çok altında satışa sunulan ürünlerin çoğunlukla orijinal değil sahte olduğuna dikkat çekiliyor.

FİYATLAR ÇOK DEĞİŞKEN

Eğitim kademesi yükseldikçe ihtiyaçlar azaldığı gibi geçmiş kademelerde alınan ürünler de öğrenci ve velilerin yardımına koşuyor. Ayrıca okul alışverişinde alınacak malzemelerin fiyatı nereden alındığına, kalitesine, türüne ve markasına göre değişiyor. Kırtasiyelerde, marketlerde ve internet sitelerinde satılan ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatlarını listeledik.