Okul basıp öğretmene saldırdılar: 2 saldırgan tutuklandı

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Manisa Alaşehir’de Fatih Ortaokulu’nda 8’inci sınıfta öğrenim gören I.K. (14) adlı kız öğrencinin ağabeyi Berzan K. (21), önceki gün 12.00 sıralarında okula gitti. İddiaya göre, doğrudan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Resul Şahin’in (32) bulunduğu sınıfa giden Berzan K., onu dışarı çağırdı. Sınıfın kapısının önünde Şahin ile Berzan K. arasında tartışma çıktı. Berzan K., öğretmen Şahin’e kafa attı. Şahin, Berzan K.’yi sakinleştirmeye çalışıp, zemin kata indirdi. Okul idarecileri ve diğer öğretmenler araya girip, Berzan K.’yi öğretmenler odasına götürdü. Bu sırada okula gelen Berzan K.’nin arkadaşı Güven G. (21) de Şahin’e saldırmak istedi. Ancak, diğer öğretmenler araya girip, engel oldu. Durum, okul yönetimi tarafından polise bildirildi.

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ÖĞRETMENİN BURUN KEMİĞİ ÇATLADI

İhbar üzerine okula giden polis ekipleri, Berzan K. ve arkadaşını gözaltına aldı. Burun kemiğinde çatlak olan öğretmen Resul Şahin, Alaşehir Devlet Hastanesi’nden darp raporu alıp, şikâyetçi oldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berzan K. ve Güven G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Geçen çarşamba I.K.’nin okul bahçesinde başına top gelen kuzenine müdahale etmek isteyen nöbetçi öğretmen Resul Şahin’e engel olmak istediği, bunun üzerine tartıştıkları, olayın da bu nedenle meydana geldiği ileri sürüldü. I.K.’nin olayı anlattığı ağabeyinin okula gelip, öğretmen Şahin’i darbettiği öğrenildi.

SİLAHLI MAGANDA KURŞUN YAĞDIRDI

Konya Ereğli’deki Kutören İlkokulu’nda dün sabah saatlerinde sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerem K., tabanca ile 3 el ateş ettiği Güçlü, sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Güçlü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı