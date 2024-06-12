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Kız kardeşi sınıfta kalınca okulu basıp öğretmeni dövdü! Bakan Tunç duyurdu: Saldırgan gözaltında

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#İstanbul#Ümraniye#Öğretmen
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 14:09

Öğretmenlere şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İstanbul Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden abi öğretmeni yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yaparak saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

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Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yaparak saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.

Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum. 

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#İstanbul#Ümraniye#Öğretmen

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