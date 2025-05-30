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Okul bahçesine arabayla uçtu!

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#Kocaeli#Otomobil Kazası#Trafik Kazası
Okul bahçesine arabayla uçtu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 15:37

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaklaşık 5 metrelik istinat duvarından ilkokulun bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Cami Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. Kadın sürücü M.K.’nin virajda kontrolünü yitirdiği 34 KNF 193 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten Namık Kemal İlkokulu'nun bahçesine uçtu.

Okul bahçesine arabayla uçtu

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil istinat duvarı ile okul kantini arasında dik bir vaziyette durdu. Kazada sürücü M.K. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Kocaeli#Otomobil Kazası#Trafik Kazası

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