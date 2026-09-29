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Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi

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#Mehmet Bilgili#Osmaniye#Cinayet
Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 13:42

Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, görev yaptığı okulun bahçesinde dün yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bilgili, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Osmaniye’de görev yaptığı okulun bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi

Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde görev yapan Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunduğu belirtilen yeğeni A.E. Bilgili’nin silahlı saldırısına uğradı.

Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi

Ağır yaralanan Bilgili, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından gözaltına alındı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

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Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi

MEHMET ÖĞRETMENE ACI VEDA

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in eniştesi olan Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitlik Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrencileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi

Kılınan cenaze namazının ardından Bilgili’nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürülmüştü: Mehmet öğretmen toprağa verildi

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#Mehmet Bilgili#Osmaniye#Cinayet

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