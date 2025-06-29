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Okul bahçesinde terör estiren şüpheli tutuklandı

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#Okul Bahçesi#Terör#Atatürk
Okul bahçesinde terör estiren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 19:10

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulu bahçesine kılıçla girip çocukların topunu kesip, Atatürk’e hakaret eden şüpheli tutuklandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

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Olay dün İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nda meydana geldi. Okul bahçesine kılıçla giren kişi, çocukların topunu kesti. Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk’e hakaretler etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç., ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan aynı gün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı.

 

 

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#Okul Bahçesi#Terör#Atatürk

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