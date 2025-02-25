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Okul bahçesinde öğrencileri ve öğretmeni ısıran köpeğin sahibi gözaltında

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#Ümraniye#Köpek#Gözaltı
Okul bahçesinde öğrencileri ve öğretmeni ısıran köpeğin sahibi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 14:12

Ümraniye'de okul bahçesine giren köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gözaltına alınan köpeğin sahibi A.K. adliyeye sevk edildi.

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Olay, 24 Şubat saat 13.40 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki ortaokulda meydana geldi. Okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede olan öğrencilere saldırdı. Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisin yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Belediye ekipleri köpeği yakalarken polis ekipleri ise tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirini çözerek kaçtığı tespit edilirken sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı Tehlikeye Sokacak Şekilde Serbest Bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi. Köpeğin okul bahçesindeki öğrencilere saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Okul bahçesinde öğrencileri ve öğretmeni ısıran köpeğin sahibi gözaltında

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#Ümraniye#Köpek#Gözaltı

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