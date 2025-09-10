×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okul bahçesinde müdüre darp

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Saldırı#Gözaltı
Okul bahçesinde müdüre darp
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 17:57

Aksaray'da okul müdürü, okul bahçesine girmeye çalışan kişi tarafından darbedildi.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K'yi görenler durumu okul müdürü Recep Çelen'e bildirdi.

Çelen, Murat K'yi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı.

Murat K, okul müdürü Çelen'i darbederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul bahçesinde müdüre darp

Polis ekipleri, Murat K'yi gözaltına aldı.

Çelen, AA muhabirine, saldırganı tanımadığını öğrenci velisi de olmadığını söyledi.

Saldırganın gözüne yumruk attığını belirten Çelen, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Saldırı#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!