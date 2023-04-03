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Okul bahçesinde korkunç cinayet! 4 kişi gözaltına alındı

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#Gaziantep#Okul Bahçesi #Cinayet
Okul bahçesinde korkunç cinayet 4 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 14:48

Gaziantep’te, Murat Özdemir'in (18) okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 kişi, gözaltına alındı.

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Sarıgüllük Mahallesi’ndeki Nilgün- İsmet Akınalan İlkokulu’nun bahçesinde dün akşam saatlerinde Murat Özdemir, tartıştığı kişilerce boğazından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Murat Özdemir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verildi.

Okul bahçesinde korkunç cinayet 4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

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Kavgaya karıştığı saptanan C.G, T.K., T.G. ve B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

 

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#Gaziantep#Okul Bahçesi #Cinayet

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