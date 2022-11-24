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Okul bahçesinde Eylül'ün ölümü: Okul müdürünün 6 yıl hapsi istendi

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#Avcılar#Eylül Mirzaoğlu#Okul Müdürü
Okul bahçesinde Eylülün ölümü: Okul müdürünün 6 yıl hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 13:04

Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesinde ilişkin kusurlu olduğu iddia edilen dönemin okul müdürü Umur B. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Umur B.'nin 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

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Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay tarihinde okul müdürü olan sanık Umur B.’nin okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığını belirtti.

Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde ikincil derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından sanığın 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. 

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İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde Umur B.‘nin kusurlu olduğu bildirildi.

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İddianamede, müdür hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. 

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#Avcılar#Eylül Mirzaoğlu#Okul Müdürü

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