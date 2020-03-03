Okul bahçesinde Eylül’ü ezen servis şoförüne tahliye

İstanbul Avcılar’da bulunan Mehmetçik İlkokulu’nda 2. sınıfa giden Eylül Mirzaoğlu (8), 7 Kasım 2019’da okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada manevra yapan servis minibüsünün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti. Tutuklanan servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Küçükçekmece 18’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, Adli Tıp Kurumu’nda gönderilen raporu okudu. Raporda sanığın asli kusurlu olduğu, okul yönetiminin tali kusurlu olduğu belirtilirken ölen Eylül’ün ise kusursuz olduğu bildirildi.

Müşteki avukatı Fuat Aydın olayın bir trafik kazası olmadığını, çocukların özgürlük alanı olan okul bahçesinde yaşandığını belirterek araç içindeki hostesle birlikte hareket etmesi gerektiğini ve bilinçli taksirden ceza almasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olayda bir kusurunun bulunmadığını, kusurun okul yönetimine ait olduğunu belirterek müvekkilinin beraatını talep etti.

‘EN AĞIR CEZAYI VERİN’

Baba Cahit Mirzaoğlu duruşmada, “Benim kızım şu an mezarda. Kızımı öldüren kişi de bu şahıstır. Lütfen sanığı tahliye etmeyin. En ağır cezayı verin” diye konuştu.

Sanık Yıldırım son savunmasında şunları söyledi: “30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu olayı yaşamak istemezdim. Ben de bir evlat kaybettim. Bilinçli yapmadım. Bu olayda okul yönetimi en büyük suçlu. Çöp kamyonu bile girip çıkıyor oraya.”

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim yapmayan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme raporda tali kusurlu bulunan idarenin sorumlu kişi ya da kişileri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Adliye önünde açıklama yapan baba Mirzaoğlu, “Verilen karar bizi memnun etmedi. Bundan sonraki okul yönetimi ve servis şirketi hakkında şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı.

‘ANNE YÜREĞİME YETMİYOR’



Duruşmaya katılan anne Azize Mirzaoğlu, “Ben en ağır cezayı almasını istiyorum. Anne yüreğime 5-6 yıl yetmiyor. Kazanın olmasından sorumlu olan okul yöneticilerinden de servis şirketinden de şikâyetçiyim” dedi.