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Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu

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#Köpek#Sokak Köpeği#Bursa
Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 13:45

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ilkokul bahçesinde beslenen 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü (9) kolundan ısırdı. Bu durumu ailesinden gizleyen kız öğrenci, öğretmenin durumu bildirmesi üzerine hastanede tedaviye alındı.

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Olay, Karacabey ilçesindeki Dağkadı İlkokulu'nda meydana geldi. Müdür Yardımcısı M.A.'nın sahiplenip, okul bahçesinde baktığı 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü teneffüse çıktığı sırada ısırdı.

Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu

M.Ö. kendi imkanlarıyla köpeklerin elinden kurtulurken, yine iddiaya göre korkudan ailesine bir şey söyleyemedi. Olay, bir gün sonra M.Ö.'nün sınıf arkadaşının, öğretmene haber vermesiyle ortaya çıktı. Öğretmen durumu aileye bildirince M.Ö., babası Soner Özkan tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu

MÜDÜR YARDIMCISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Soner Özkan, müdür yardımcısı hakkında şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Bizim çocuğumuz, okul bahçesinde Müdür Yardımcısı M.A.'nın beslediği köpekler tarafından ısırılmış. Bunu bir gün sonra sınıf öğretmeninden duyduk ve apar topar tedavisi için hastaneye götürdük. Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş.

Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu

Köpeğin ısırması sonucu korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor. Köpekleri okul bahçesinde sahiplenerek bakan Müdür Yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpeklere bakmaya devam ediyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Ben de köpek seviyorum. Fakat bu köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerekir.

Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu

Sonuçta bunlar hayvan. Müdür Yardımcısı M.A.'ya bunu söylememize rağmen bizi kaile almadı ve beslemeye devam ediyor. Biz de bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa şikayet dilekçemizi verdik. Olay yargıya intikal etti" dedi. 

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Okul bahçesinde beslenen köpekler öğrenciye saldırdı... Aile, müdür yardımcısından şikayetçi oldu

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#Köpek#Sokak Köpeği#Bursa

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