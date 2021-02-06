Okul bahçeleri meyve bahçesine dönüşüyor

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazipaşa'dan Kaş'a, Akseki'den Elmalı'ya tüm sahil ve yayla ilçelerdeki yaklaşık 2 bin okulun bahçesini meyve bahçesine dönüştürecek bir proje başlattı. İlçe milli eğitim ve okul müdürlükleri tarafından yapılan planlamalarla, okul bahçesi ve iklim şartlarına göre belirlenecek fidanlar dikilecek. İleride elde edilecek meyvelerin satışından okulun giderleri karşılanacak.



HEM YEŞİL HEM GELİR



Okul bahçelerinin genel anlamda geniş ve müsait olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, çocuklara doğa sevgisini küçük yaşta vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu süreçte bir proje hayata geçirdik ve tüm okullara duyuruldu. Okul bahçelerinin yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması ve 'Geleceğe Nefes Olsun' sloganını desteklemek adına bu projeyi hayata geçirme kararı aldık. Bu yeşillendirmeyi yaparken üretimi ve elde edilen ürünlerin okul aile birliğine katkı sağlamasını da hedefledik" dedi.



ÇEKİRDEKTEN FİDANA



Asıl amacın çocuklara bir fidanın nasıl yetiştiğini göstermek olduğunu belirten Er, “Çekirdekten fidanın çıkması, toprakla buluşması, gelişip ve büyümesi, çocukların bunu gözlemleyebilmesi ve ona sahip çıkabilmeleri, ileride daha duyarlı birey olmaları açısından büyük farkındalık oluşturacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz çok büyük destek sağlıyor. Okul aile birliği başkanlarımız, muhtarlar, belediyeler, veliler, eğitim herkesin ortak paydaşı olduğundan, doğaya, yeşile yapılan bu tarz çalışmalara destek veriyor. Biz de mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.



FİDANLAR ÇOCUKLARA ZİMMETLİ



Öğrencilerin evde yediği avokadonun çekirdeğini okula getirdiğini anlatan Er, “Bu çekirdekler okulda toplanıyor ve gübreli toprakla keselere konuluyor. Çocuğumuz da günübirlik kontrolünü yapıyor. Çekirdek fidana dönüştükten sonra da bahçeye dikimi yapılıyor. Çocuk 'Bu benim fidanım, ben ektim' diye sahip çıkıyor. Bu fidanlar çocuklarımıza zimmetli. Çocuklar fidanın ağaç olma sürecini de gözlemliyor. Bu çok gerçekten farklı bir duygu. İlkokulda okul bahçesine öğretmenimiz bana da bir badem ağacı diktirmişti. Her gittiğimde 'Bu ağacı ben ektim' diyebiliyorum" dedi.



10 AVOKADO AĞACI BİR OKULUN GİDERİNİ KARŞILAR



Çocuklara doğa, ağaç sevgisi aşılandığına dikkati çeken Er, dikimi yapılan ağaç türleri ve bölgeleri ise şöyle anlattı:



"Bahçeler ve iklim şartlarına göre meyve fidanlarını belirliyoruz. Gazipaşa, Alanya, Manavgat gibi ilçelerin sahil kesimlerinde avokado dikimi yapılıyor. Kumluca, Finike gibi batı ilçelerimizde portakal, limon, greyfurt, mandalina, il merkezinin olduğu bölgelerde zeytin dikimi yapılıyor. Uygun olan bütün bölgelerde keçiboynuzu, badem, incir, yenidünya, şeftali, kayısı gibi birçok çeşitte fidan dikimi yapılıyor. Bazı köylerimizdeki okul bahçelerinde 40-50 yaşlarında zeytin ağaçları da var. Geçmişte var olan bu kültürü daha da kuvvetlendirip gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Örneğin bugünkü fiyat şartlarında 10 avokado ağacından elde edilecek ürün geliri, bir okulun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir düzeyde"



BOTANİK BAHÇEYE DÖNÜŞTÜ



Proje kapsamında 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, okul bahçesinde 29 çeşit meyveye ait 101 fidan dikimi yapılan bir botanik bahçe oluşturuldu. Bahçede greyfurt, limon, portakal, mandalina, bergamod, turunç, kamkat, elma, dut, erik, iğde, nar, zeytin, ceviz, defne, mersin, ayva, ıhlamur, keçi boynuzu gibi ağaç ve bitkiler bulunuyor. Öğretmen, öğrenci ve okul aile birliği üyelerinin birlikte diktiği fidanların bakımı da yine birlikte yapılıyor.



Okul bahçesinde atıl olan 1850 metrekarelik alanı bir beton yığını tesis yerine bahçeye dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan Okul Müdürü Mehmet Aydın, “4.5 aylık sürede hafta sonları dahil her gün çalışarak botanik bahçe tarzı bir alan oluşturuldu. Öğrencilerimiz ders çıkışı buraya geliyor ve onlar için bir yaşam alanı. Büyüdüğü zaman bu ağaçlar üzerine kuş kafesleri koyacağız. Kenarlarına kedi evleri inşa ederek daha doğal ve nezih bir hale getireceğiz. Antalya yöresinde yetişen bütün bitkiler burada var ve Antalya yöresinin bir florasını oluşturduk" dedi.



Bazı okul bahçelerinde ise marul, soğan, kabak, nane gibi çeşitli sebzelerin de ekimi yapılıyor. Bugüne kadar proje kapsamında Muzkent İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrencilerin evden getirdikleri avokadolar fidana dönüştürüldü ve okul bahçelerine dikildi.



ALANYA'DA 3 AY ÖNCE BAŞLADI



Alanya Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Fevzi Yetkin, avokado çekirdeğini fidan olabilmesi için ekmeye başladıkları projeye 3 ay önce başladıklarını söyledi. Bu eğitim öğretim yılı başlangıcında pandemi döneminde öğretmenlerle bu vakti değerlendirmek istediklerini kaydeden Yetkin, şöyle konuştu:



"Avokado çekirdekleriyle ilgili proje başlattık. Tüketen okul değil, üreten okul olarak yola çıktık. Velilerimiz ve öğrencilerimizle bu durumu paylaştık. Bu konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz'a gerekli bilgiyi verdikten sonra kendilerinden destek aldık. Öğrenci ve velilerimizden evde tüketmiş oldukları avokadoların çekirdeklerini okulumuza bırakmalarını istedik. Öğrencilerimiz sokağa çıkma izni olduğu saatlerde okullara çekirdeklerini getirerek, bize teslim ettiler. Kendileri ve çalışanlarımızla beraber ekimini gerçekleştirdiğimiz çekirdeklerimizin yetişmesi için gerekli düzenlemeyi yaptık. Bugüne dek 600 çekirdek ekildi. Ayrıca okulumuzun bahçesine 16 avokado fidanı ekerek, bir taraftan da okulumuza gelir amaçlı oluşmasını sağladık. Hedef bin avokado fidanı ekimi."



‘GÜZEL BİR PROJE’



7'nci sınıf öğrencilerinden Furkan Buğra Yiğit (12), "Okulumuzun bu kampanyayı başlatmasından dolayı çok mutluyum. Katkıda bulunabildiğim için de çok mutluyum. Arkadaşlarımızı görme fırsatı da buldum, onları çok özlemiştim. Hasret giderme fırsatı bulduk" dedi.



6'ncı sınıf öğrencisi Yağız Efe Yiğit (11) "Bu kampanyaya destek verdiğim için çok mutluyum. Okula geldiğimde de arkadaşlarımla hasret giderdim" diye konuştu.



8'inci sınıf öğrencisi Damla Yılmaz (14) ise "Okulumuzun yaptığı bu kampanyadan dolayı onlara destek vermek istiyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Güzel bir proje oldu. Üretken bir topluma katkıda bulunuyoruz. Üretken bir okul oluyoruz" ifadelerini kullandı.