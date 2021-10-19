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Okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Boran'ın cenazesini ailesi teslim aldı

#Cinayet#Boran Sönmez#Cenaze
Okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü Boranın cenazesini ailesi teslim aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi Boran Sönmez'in (16) cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Olayın ardından kaçan Z.K.'yı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez okulda bilinmeyen nedenle tartıştı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. Burada taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Okul arkadaşı tarafından öldürülmüştü Boranın cenazesini ailesi teslim aldı



İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Boran Sönmez cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Sönmez'in ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Bu arada polis ekipleri, olayın ardından kaçan Z.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Cinayet#Boran Sönmez#Cenaze

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