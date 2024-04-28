Okul arkadaşı, Gökhan'ı felç bırakmıştı! Saldırganın ailesi için 12 milyonluk tazminat kararı

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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen olayda, Gökhan Erdeğer, daha önce tartıştığı okul arkadaşı Sedat Göktepe ile konuşmak üzere internet kafede buluştu. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Sedat Göktepe kısa bir süre sonra kafeye gelerek, elindeki metal klima korkuluğu ile Gökhan Erdeğer’in kafasına vurarak yaraladı. Aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Erdeğer, hastanedeki tedavisinin ardından felç kaldı. Şüpheli Göktepe ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Adli Tıp Raporu'nda; Gökhan Erdeğer’in olay sonrası yürüyememe, konuşamama, hareketlerini kontrol edememe gibi nedenlerle yüzde 96 oranında engelli kaldığı belirtildi.

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(Gökhan Erdeğer)

DOSYA DEFALARCA BOZULDU

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından şüpheli Göktepe hakkında, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Yargılama sonucu sanık Göktepe hakkında 'nitelikli insan öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Karar, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davadan haberdar olmaması gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Göktepe bu kez 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın karara bağlanmasının ardından Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Sedat Göktepe'nin eyleminin 'kasten yaralama' değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ve haksız tahrik indiriminin fazla yapıldığı gerekçesiyle kararı tekrar bozdu. Sanık Göktepe, son yargılamasında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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(Sedat Göktepe)

Ardından Gökhan Erdeğer'in ailesinin şikayeti üzerine, Antalya 1'inci Aile Mahkemesi Sedat Göktepe hakkında, 'ölüm ve cismani zarar' sebebiyle tazminat davası açıldı. Mağdur Gökhan Erdeğer'in yüzde 100 sürekli iş gücü kaybına uğradığı, tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiği, sürekli fizik tedavi aldığı ve bakıcı ihtiyacı olduğu gerekçesiyle sanık Göktepe ve ailesinin 12 milyon 443 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

'MANEVİ ACIYA NEDEN OLDU'

Hükmün gerekçesinde ise mağdur Gökhan Erdeğer'in ağır engelli hale gelmesinden dolayı tedavi süresince manevi acı çektiği, ailesinin de sağlıklı olan çocuklarını yatalak halde görmesinin aileyi yıprattığı ve manevi acıya neden olduğu ifade edildi. Gerekçede bu acının bir nebze de olsa tazminat olarak giderilmesi gerektiğine kanaat getirildiği beyan edildi.