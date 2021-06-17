Okul aile birliği görevleri neler? Gönüllülük esasına dayanıyor

Çocuklar ilk eğitimlerini ailede almaktadırlar. Akabinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise derken eğitimleri erişkin bir birey haline kadar devam eder. Ancak bu süreçte okul ile aile arasındaki iletişim oldukça önemlidir. Fakat çoğu durumda veliler öğrencilerden, okul da velilerden habersiz bir şekilde olmalarından yani iletişim kopukluğu yaşamalarından dolayı öğrencinin eğitimi istenilen düzeyde olmayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bu durumun önüne geçmek maksadıyla ve okul ile aile arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla okul aile birliğini oluşturmuştur.

Okul Aile Birliğinin Görevleri Nelerdir?



Okul aile birliğini en temel amacı aile, veli ve öğretmenler arasında iletişimi sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için okul aile birliği üyeleri çeşitli dönemlerde toplantılar yapmaktadırlar. Bu toplantılarda madde imkanı olmayan öğrencilere destek verilmesi, eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, genel sorunlar gündeme alınır ve çözüm yolları tartışılır. Ayrıca çeşitli etkinlik düzenlenmesi adına teklifler de yapılır. Bu etkinlikler sayesinde de çocukların gelişimleri daha iyi bir noktada devam eder.

Okul aile birliğinin görevlerinden bir somut örnek verelim. Geçtiğimiz senelerde MEB, okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçilip geçilmemesi durumunu tartışıyordu. Daha sonra bu kararı okul aile birliğine verdi. Bu sayede de okul aile birliği kendi okullarında sivil kıyafet uygulamasının mı yoksa forma uygulamasının mı geçerli olacağına karar verdi. Bunun dışında madde madde görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet; vatan, bayrak ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.



Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babaları aydınlatmak.



Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.



Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine; dürüst, nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile iş birliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkanlar hazırlamak.



Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak.



Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.



Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

Öğrencilerin disipline ve toplum düzenine uyum sağlamaları için okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapmak.



Öğrencilerin yapmaları uygun olmayan işleri, gitmeleri uygun olmayan yerleri okul müdürlüğü ile birlikte tespit etmek ve ana-babalarla iş birliği yapmak.



Öğrencide bulunması istenilmeyen israf, gösteriş ve devlet malını hor kullanma gibi kötü davranışları önleyici tedbirleri almak.



Özel yetiştirmeye ve teşvike muhtaç çocuklar hakkında gerekli çarelere başvurmak.



Resim-iş, müzik, yabancı dil ve beden eğitimi derslerine özel ilgi duyan çocuklara okulda ve çevrede uygun imkanlar hazırlamak.



Öğrencilerin sağlıklı olmaları ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaları, temizlik alışkanlıkları kazanmaları, düzenli beslenmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri konularında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.



Çocukların trafik kazaları ile diğer kazalardan korunmaları ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili olarak veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.



Okul çağındaki çocukların bakımı, gelişimi ve eğitimi konularında konferanslar düzenlenmesini sağlamak.

Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını takip etmek için, ana ve babaların okulu ziyaret etme alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olmak.



Sınıf öğretmenlerini öğrencilerin ana ve babalarını ziyaret etmeye teşvik etmek.



Bakıma, yedirilmeye ve giydirilmeye muhtaç hasta ve fakir öğrencilere yardım sağlanması için okul koruma derneği ile iş birliği yapmak.



İşitme, görme, konuşma, beden ve zihin yönünden özürlü veya herhangi bir alanda yetenekli öğrencilerle, eğitimi zor öğrenciler gibi özel eğitime muhtaç çocuklar için tedbirler almak.



Tatillerde veya derslerden sonra okulun kitaplık, bahçe, oyun ve spor tesislerinden öğrencilerin, velilerin, ana ve babaların faydalanmalarını sağlayacak tedbirleri almak.



Çevrede okuma-yazma bilmeyen veya belli alanlarda yetişmek isteyen vatandaşları yetiştirmek üzere okulların yaptıkları faaliyetlere yardımcı olmak.



Ders yılı içinde ve ders yılı sonunda okulun yapacağı faaliyetlere gerekli katkıda bulunmak.





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