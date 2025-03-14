OkuduklarÄ±nÄ±za inanamayacaksÄ±nÄ±z! Sahtekar aile, 'HacÄ± Baba' yalanÄ±yla vurgun yaptÄ±... AltÄ±nlarÄ± toplayÄ±p 'Cinler aldÄ±' dediler

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Edinilen bilgiye gÃ¶re, S.S. (54), kÄ±zÄ± M.S. (32), oÄŸlu K.S. (37) ve dini nikahlÄ± eÅŸi B.H. (51); vatandaÅŸlarÄ±n dini inanÃ§ ve duygularÄ±nÄ± istismar ederek 2 milyon TL dolandÄ±rdÄ±. ÅžÃ¼phelilerin, maÄŸdurlara "HacÄ± Baba" adÄ±nÄ± verdikleri manevi bir varlÄ±kla iletiÅŸim kurduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri, bu kiÅŸinin sÃ¶zde bÃ¼yÃ¼k bir veli ve Allah dostu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek inandÄ±rdÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼phelilerin, HacÄ± Baba'nÄ±n cin musallat olan kiÅŸilere yardÄ±m ettiÄŸi, baÄŸÄ±ÅŸ yapanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k bela ve musibetlerden koruyacaÄŸÄ±nÄ± yalanÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek maÄŸdurlardan para ve altÄ±n topladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. AyrÄ±ca, bu sÃ¶zde manevi yardÄ±mÄ±n yalnÄ±zca kendileriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§evrelerindeki akraba ve yakÄ±nlarÄ±ndan da baÄŸÄ±ÅŸ toplamalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyerek dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± geniÅŸlettikleri belirlendi. YapÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, dini yardÄ±m, infak ve sadaka adÄ± altÄ±nda istendiÄŸi, ÅŸÃ¼phelilerin maÄŸdurlarÄ±n duygularÄ±nÄ± sÃ¶mÃ¼rerek ciddi maddi kayÄ±plara uÄŸrattÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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3 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

Åžikayet Ã¼zerine dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±na iliÅŸkin 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden M.S. adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, S.S., oÄŸlu K.S. ile dini nikahlÄ± eÅŸi B.H. tutuklandÄ±.

"MUSÄ°BETLERDEN KURTULMAK Ä°Ã‡Ä°N BAÄžIÅž YAPIN" YALANI

SanÄ±klar hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Kocaeli 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ä°ddianamede, kurulan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k aÄŸÄ±nÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±na yer verildi. Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin mÃ¼ÅŸtekiler ile GÃ¶lcÃ¼k'teki adreslerinde sÃ¶zde "dini sohbet" adÄ± altÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde S.S.'nin oÄŸlu K.S.'nin kendisini sÃ¶zde hoca olarak tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± ve "HacÄ± Baba" isimli sÃ¶zde manevi kiÅŸinin musibetlerden kurtardÄ±ÄŸÄ± ancak bunun iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi ifade edildi. AyrÄ±ca iddianamede, B.H.'nin de HacÄ± Baba ile direkt irtibat kurduÄŸunu, sÃ¶zde bu manevi kiÅŸinin "kendisine para gÃ¶nderilmesi" halinde bÃ¼yÃ¼k musibetlerden kiÅŸileri kurtaracaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼ÅŸtekilere aktardÄ±ÄŸÄ± ve "baÄŸÄ±ÅŸ ve dini yardÄ±m" adÄ± altÄ±nda para istediÄŸi kaydedildi.

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"HACI BABA" NUMARALI HAT S.S.'YE AÄ°T Ã‡IKTI

S.S'nin, maÄŸdurlar A.T. ve F.K. adÄ±na banka hesabÄ± aÃ§tÄ±rarak, baÄŸÄ±ÅŸ gelirlerini bu hesaplarda topladÄ±ÄŸÄ± ve hesaplarÄ± bizzat yÃ¶nettiÄŸinin belirtildiÄŸi iddianamede, toplanan paralardan yÃ¼ksek miktarda bir kÄ±smÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± M.S.'nin hesabÄ±nda aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Yine iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin maÄŸdurlarla WhatsApp grubu kurarak dini sohbetlerle onlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸ yapmaya teÅŸvik ettikleri, "HacÄ± Baba" ismiyle WhatsApp grubunda kayÄ±tlÄ± olan telefon numarasÄ±nÄ±n yapÄ±lan incelemelerde S.S.'ye ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

"S.S., SÃœREKLÄ° BANA BOÅžANMA KONUSUNDA TELKÄ°NDE BULUNDU"

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Ä°ddianamede, mÃ¼ÅŸtekilerin ve ÅŸÃ¼phelilerin ifadelerine de yer verildi. MÃ¼ÅŸteki F.M. (54), iddianamede yer alan ifadesinde, "Gayri resmi olarak evlere giderek Kur'an Ã¶ÄŸreticiliÄŸi yapmaktayÄ±m. HatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla 2019 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ±nda S.S. bana gelerek Kur'an Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸini sÃ¶yledi. Ben de bunun Ã¼zerine Kur'an Ã¶ÄŸretmeye baÅŸladÄ±m. O sÄ±rada eÅŸimin madde kullanmasÄ± sebebiyle zorluk Ã§ekiyordum. S.S., sÃ¼rekli bana boÅŸanma konusunda telkinde bulundu. Bende 2020 ÅŸubat ayÄ±nda kendi evimden ayrÄ±ldÄ±m ve S.S'nin GÃ¶lcÃ¼k'te bulunan ikametinde birlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±m. Bana banka hesabÄ± ile ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu, devletin bloke koyduÄŸunu, bu sebeple banka hesaplarÄ±nÄ±n kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Beraber adÄ±ma telefon hattÄ± alarak S.S'nin kullanmasÄ± iÃ§in kendisine verdim. AyrÄ±ca bankadan adÄ±ma S.S'nin kullanmasÄ± iÃ§in hesap aÃ§tÄ±k" dedi.

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WHATSAPP'TAN GELEN "HACI BABA" MESAJI

Bir gÃ¼n telefonuna WhatsApp'tan mesaj geldiÄŸini anlatan F.M., "S.S., aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir kiÅŸi bana WhatsApp'tan ulaÅŸarak kendisini manevi hoca olarak tanÄ±ttÄ± ve yÃ¼ksek makamlara ledÃ¼n ilmine Ã§Ä±kabileceÄŸimi sÃ¶yledi. Ancak bu makama Ã§Ä±kabilmek iÃ§in cinleri olan hastalara dua okumam gerektiÄŸini sÃ¶yledi. FarklÄ± farklÄ± kiÅŸiler bana ulaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bir sÃ¼re sonra S.S.'nin oÄŸlu K.S. evimize geldi ve hocalÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±. O da Ä°nstagram Ã¼zerinden bildiÄŸim kadarÄ±yla 'Kaan Hoca' isminde bir hesap aÃ§arak bu konularÄ± yaymaya baÅŸladÄ±. Akabinde bulduÄŸumuz hastalarla ben, K.S. ve S.S. para konusunda anlaÅŸmaya baÅŸladÄ±k. Ben fiyat konusunda kesinlikle sÃ¶z sahibi deÄŸildim" diye konuÅŸtu.

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"HACI BABA'NIN MUHTAÃ‡LARA YARDIM ETTÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEYEREK BENÄ° KANDIRDI"

F.M., ifadesine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bana sÃ¶ylenen fiyatlarÄ± hastalara sÃ¶ylÃ¼yordum. Kabul etmeleri Ã¼zerine benim adÄ±ma kayÄ±tlÄ± olan ancak S.S.'nin kullandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ÅŸteri numaralÄ± banka hesabÄ±ma paralar atÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ben kesinlikle bu iÅŸten para almayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim. Ben Allah rÄ±zasÄ± iÃ§in yaptÄ±m. S.S. de bu parayÄ± kendisinin almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, HacÄ± Baba'nÄ±n muhtaÃ§lara yardÄ±m ettiÄŸini sÃ¶yleyerek beni kandÄ±rdÄ±. K.S.'nin bilgisayar mÃ¼hendisi olduÄŸunu biliyorum. Elinde sÃ¼rekli 2 bilgisayar ve telefonu vardÄ±. SÃ¼rekli bunlarla uÄŸraÅŸÄ±yordu"

"PARA VE ALTINLARI MANEVÄ° HOCANIN CÄ°NÄ° GÃ–TÃœRDÃœ"

Evlere dua okumaya gitmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan F.M., "ÅžahÄ±slardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para haricinde Ã§evremizde olanlarla bir WhatsApp grubu kurduk. HacÄ± Baba, bizleri telefonla arayarak yardÄ±m topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Ä°nsanlara altÄ±nlarÄ±n zekatÄ±nÄ± vermeye ve infak etmeye zorluyordu. Bu tarz ses kayÄ±tlarÄ± atÄ±yordu ve kiÅŸisel olarak arÄ±yordu. ArdÄ±ndan WhatsApp grubunda olan ÅŸahÄ±slar, bana miktarÄ±nÄ± tam olarak bilmediÄŸim altÄ±nlarÄ±nÄ± farklÄ± tarihlerde getirip verdiler. Ben de altÄ±nlarÄ± S.S'ye verdim. O da seccadenin iÃ§ine sararak yatak odasÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordu. S.S. bize, o para ve altÄ±nlarÄ± manevi hocanÄ±n cini alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yordu. Ã–yle 2 sene devam etti. Sadaka, infak, Gazze'ye yardÄ±m adÄ± altÄ±nda HacÄ± Baba'ya verilmek Ã¼zere eÅŸ, dost ve Ã§evremden bana toplattÄ±rdÄ±klarÄ± paralarÄ± gÃ¶nderdim. Ben de kendilerine para kaptÄ±rdÄ±m. Ä°ÅŸin iÃ§inde sahtekarlÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve kendilerinden uzaklaÅŸtÄ±m. HacÄ± Baba, 'Seni cinler Ã§arpar' kimseye sÃ¶yleme diyerek telefondan bana eziyet etti, ÅŸikayetÃ§iyim" dedi.

"BU PARALARI Ä°HTÄ°YAÃ‡ SAHÄ°PLERÄ°NE DAÄžITTIM. SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMÄ°YORUM"

Tutuklu sanÄ±k S.S. ise ifadesinde suÃ§lamalarÄ± kabul etmeyerek, "HacÄ± Baba olarak bahsedilen kiÅŸi zamanÄ±nda benim eÅŸimin manevi rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtu. Bu kiÅŸinin numarasÄ±nÄ± arkadaÅŸÄ±mdan almÄ±ÅŸtÄ±m. HacÄ± Baba bize yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtu. ArkadaÅŸÄ±m F.M. de ailevi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in benim yanÄ±mda ikamet etmeye baÅŸladÄ±. Tavsiyem Ã¼zerine HacÄ± Baba ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Bizim bu kiÅŸilerle birlikte WhatsApp grubumuz vardÄ±. Bu grup Ã¼zerinden dini eÄŸitimler almaktaydÄ±m. HacÄ± Baba'nÄ±n adÄ± kullanÄ±larak hiÃ§bir zaman para toplanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Para toplama olayÄ± yardÄ±m yapma amacÄ±yladÄ±r. Bu paralarÄ± ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±ttÄ±m. SuÃ§lamalarÄ± kabul etmiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

DiÄŸer 3 sanÄ±k da suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi. SanÄ±klarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

"SIR BÄ°R AÄ°LEYDÄ°LER"

Ã–te yandan, ÅŸÃ¼phelilerin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±na konu olan GÃ¶lcÃ¼k'teki evleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Olaya iliÅŸkin konuÅŸan ailenin komÅŸusu MÃ¼min Ã‡alÄ±ÅŸkan (70), "Aile hakkÄ±nda doÄŸru dÃ¼rÃ¼st bir ÅŸey bilmiyoruz. Gelen giden oluyordu ama kimseyle muhatap olmuyorlardÄ±. SÄ±r bir aileydiler. Kimse ile muhatap olmuyorlardÄ±. Buradaki herkes birbirine selam verir, birlikte Ã§ay iÃ§er ancak onlar bizlere karÅŸÄ± Ã¶yle deÄŸildirler. Ã‡arÅŸaflÄ±, fesli, sakallÄ± bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri vardÄ±. Tahminimce ortalama 1.5 yÄ±ldÄ±r burada kirada kalÄ±yorlardÄ±. O zamanlar 12 bin TL'ye tutmuÅŸlardÄ±. O zamanlar her yerde 3-4 bin TL'ye olunca Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k bu kadar pahalÄ±ya kiraladÄ±klarÄ± iÃ§in. Biz dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k olayÄ±nÄ± ÅŸahÄ±slar polisler tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ktan sonra komÅŸular tarafÄ±ndan Ã¶ÄŸrendik. Dini sohbetler olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum" dedi.