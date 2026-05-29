Evi terk eden eşini can evinden vurdu! Okuduklarınız kanınızı donduracak: Cani baba 3 yaşındaki oğlunu katledip parçalara ayırdı

#Cinayet#Hatay#Baba
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 11:34

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan vahşet duyanların tüylerini diken diken etti. Eşi evi terk eden Muhammet Emin Tortuk isimli şahıs, yanındaki 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Tortuk'u boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken Poyraz akrabaları tarafından defnedildi. Acılı anne, evladının mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü sonra uzuvlarını kesti.

Doktordan hastaya yumruklu saldırı iddiası: Yüzde 30 görme kaybı oluştu | Düşmanına vurur gibi yumruk atıyorDoktordan hastaya yumruklu saldırı iddiası: Yüzde 30 görme kaybı oluştu | 'Düşmanına vurur gibi yumruk atıyor'Haberi görüntüle

Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti. Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi.

İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı.

Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü. Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.

Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

