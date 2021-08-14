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Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Oktay’dan uçak kazası için taziye mesajı

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Oktay’dan uçak kazası için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitirin mürettebat için taziye mesajı yayımladı.

 

Twitter hesabından açıklama yapan Oktay, "İlk andan itibaren gelişmeleri ümit besleyerek yakından takip ettiğim Kahramanmaraş'taki uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın maalesef hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz milletimize başsağlığı diliyor, dost Rus halkına taziye dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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