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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı

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Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekun mücadele vermeliyiz. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz."

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