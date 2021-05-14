Oktay: Terör devletine dönüştü

Oktay, bayram namazını Beştepe Millet Camisi’nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Oktay, özetle şöyle konuştu: “Bayrama buruk giriyoruz. İsrail’in saldırıları, zulüm altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz, şehitlerimiz var. Savunmasız insanların evlerini işgal edip, tüm İslam aleminin kıblegahı olan ve aslında 3 semavi din için de kutsal olan bölgenin, en kutsal gününde ve yine Kadir Gecesi arifesinde işgal edeceksiniz, savunmasız insanlara bombalar yağdıracaksınız, sonra da ‘bu insanlar kendisini savunuyor’ diyerek hiç utanma duygusu olmayan ithamlarda bulunacaksınız. Bu insanlığın utancıdır. İsrail devleti, ne yazık ki tamamen bir terör devletine dönmüş durumdadır. İnşallah bu zulüm son bulacaktır. Kim ne yaparsa yapsın Filistin toprağı ve Mescid-i Aksa Müslümanların, Filistinlilerindir. Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak haklı yerini alacaktır. Özellikle İslam dünyası için söylüyorum, lanetlemek değil de gereğini yapmakla sorumluyuz. İslam dünyasındaki birlik ve beraberlik ne yazık ki arzu edilen seviyede değil.”

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