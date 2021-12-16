Oktay: Küresel ekonomiye tam entegre bir ülkeyiz

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GENEL ŞİARI ZEDELEMEYİZ

“Tam bağımsız ekonominin ruhuna uygun olmayan, tüketim arttırıcı, yatırıma, üretime hizmet etmeyen alanlarda kredi genişlemesini arzulamayız. Bu anlamda, finansal kapasitemizin kullanılmasında yatırımları önceliklendireceğiz. Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır. Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız. Türkiye Cumhuriyeti köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak, yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecektir. Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz.

TARİHE GÖMECEĞİZ

Hedefimiz ödemeler dengesindeki iyileşmeyi sürdürülebilir ve kalıcı kılmaktır. Ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkilerin de üstesinden gelip aynı şekilde bunları da tarihe gömeceğiz. Türkiye ekonomisi güçlü bankacılık sektörü ve hızla büyüyen banka dışı finansal kesimi ile yeni dönemde hedeflerimize uygun olarak yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdam arttırıcı faaliyetleri finanse etmeye devam edecektir. Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken enerji ve ara malı gibi alanlarda döviz ihtiyacımızı azaltacak adımları birer birer hayata geçireceğiz.

KULAKLARI KAPALI

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Daha önce tam bağımsız politikaları hayata geçirme yönünde verdiğimiz gayretlerde CHP’nin, İP’in ve haliyle HDP’nin milli bir çabayla destek verdiğine şahit olmadık. Bu tercihimizi de ne kadar anlatırsak anlatalım kulaklarınızın kapalı olduğunu biliyoruz.

HUZUR HAKKI VERİLİR

Kamu görevlileriyle ilgili alınan huzur haklarını birçok defa ifade ettim, bir kez daha ifade edeyim. Bu, yasal bir çerçevededir ve kamu görevlilerinin yönetim kurulu veya denetim kurulu üyelikleri yaptıkları yerlerle ilgili sadece bir yerden huzur hakkı alabilmeleri söz konusudur, onun ötesi mümkün değildir. Olsa zaten fazlasıyla cezai müeyyidelerle bunu iade etmek zorundadır.”

TANKTA AMBARGO TEPKİSİ

Fuat Oktay savunma sanayine ilişkin de şunları söyledi: “Tankla ilgili, Türkiye’nin bu alanda yaptığı çalışmaları rahatsız eden mecralar var, yerler var. Dolayısıyla yine bu amaçla getirilen kısıtlamalar söz konusu, ambargolar söz konusu. Yani ‘Tankın motorunu geliştiremezsiniz’ anlamında kısıtlayanlara ve engel koyanlara buradan çok net bir şekilde ifade ediyorum, kötü komşu burada da bizi ev sahibi yapacak. Güç alternatifi temini için çalışmalarımız devam ediyor ama aynı zamanda yerli güç paketinin tasarımı da bitirilmiştir ve prototip testleri devam etmektedir. Bunu da aştığımızı ve bu engelleri koyanlar da aslında ‘Keşke yapmasaydık. Bu vesileyle bunlar tank motorunun da sahibi oldu’ diyecekler; o da uzak değil.”

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TANSİYON YÜKSELDİ

Gergin bir havada geçen bütçe görüşmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın çıkışlarına tepki gösteren CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarıyla AK Parti grubu birkaç kez karşı karşıya geldi. Fuat Oktay, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın “Beşli çete, saray ve yandaşlar için hazırlanan 2022 bütçesi” ifadesine tepki gösterdi. Oktay’ın “TBMM kürsüsüne çıkıp çete üyesi gibi, ‘Şunun ahı var, bunun ahı var’ diye sayan hatibin nefret dilinin aksine milletimizin duası, desteği ve hüsnükabulü var” sözlerini CHP grubu protesto etti. CHP’li Köksal, Oktay’a “Çetenin alası sizsiniz” diye tepkisini sürdürdü.

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AKILLARA ZİYAN

CHP Grup Başkanvekili Özel de Oktay’ın “düzeltme yapmasını” istedi. Oktay daha sonra, “Gün boyu bu kavram bize karşı kullanıldı, ben de herhangi bir şahsa karşı değil, geneli ifade ederek ve bilinçli olarak da ‘gibi’ ifadesini de kullanarak bunu kullandım. Dolayısıyla herhangi bir şahsa ‘çete üyesi’ dediğim söz konusu değildir” dedi. İYİ Partili yöneticiler de Oktay’ın üslubunu “Küstahlık” olarak niteledi. Oktay da, “Muhalefetin eleştirilerine cevabımızı küstahlık olarak nitelendiren hatibe ifadelerini aynen iade ediyorum. Akıllara ziyan, adaba uymayan her türlü hakaretten sonra sessiz kalmamızı bekliyorsanız; kusura bakmayın, hiç kimse bizden bunu beklemesin” diye konuştu.

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ÖNCE YUMRUK SELAMI, SONRA TOKALAŞMA

Meclis Genel Kurulu’nda bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleri üzerine görüşmeler tamamlandı. Bütçe görüşmeleri 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin maddeleri ile devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin önce yumruk selamı verip ardından tokalaşması dikkat çekti.