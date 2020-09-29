Oktay: Kovid-19 şartlarından kaynaklı KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." diye konuştu.
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