Oktay: Kimse sulandırmasın

Oktay 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Son derece net, bir vesayet bildirisidir. Bir darbenin ön bildirisidir. Kimse sulandırmaya çalışmasın. 'İfade özgürlüğüdür', 'mağduriyettir, mağduriyet mi oluşturuyorsunuz' vesaire... Ne muhalefet ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları da yoktur; hiç kimsenin. Dolayısıyla bazılarına eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar, her ne ise; ağır geliyorsa yükümlülükleri, biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini de biliriz. Gereği yapılacaktır, yapılmaktadır da zaten.”

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