Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca’nın uyuşturucu testi negatif çıktı. Ayrıca sanatçı Emel Müftüoğlu'nun da uyuşturucu testi negatif çıktı.
Kaynarca, konuya ilişkin açıklamasında "Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak." demişti.