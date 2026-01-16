×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri sonucu belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Oktay Kaynarca#Uyuşturucu Soruşturması#Ünlüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 18:30

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca’nın uyuşturucu testi negatif çıktı. Ayrıca sanatçı Emel Müftüoğlu'nun da uyuşturucu testi negatif çıktı.

Haberin Devamı

 Kaynarca, konuya ilişkin açıklamasında "Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak." demişti.

Gözden KaçmasınEski futbolcu Ümit Karana tutuklama talebiEski futbolcu Ümit Karan'a tutuklama talebiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Oktay Kaynarca#Uyuşturucu Soruşturması#Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!