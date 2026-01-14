Oktay Kaynarca: Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

Haberin Devamı

Gözaltı sürecinde kendisine destek gösterenlere teşekkür eden ünlü oyuncu yaptığı açıklamada "Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir" ifadelerine yer verdi. Kaynarca ayrıca "Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım." dedi.

Gözden Kaçmasın Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga Haberi görüntüle

İşte Oktay Kaynarca'nın yaptığı açıklama:

Öncelikle yaşadığım süreç içerisinde bana isnat edilen suçlamalar karşısında yanımda duran, desteğini hissettiren tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Bu, yıllarca ne kadar doğru bir yerde durduğumun delilidir.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDA YARGININ SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Bu süreçte özellikle görevini kanun/nizam çerçevesinde ve nezaketi elden bırakmadan yapan kolluk kuvvetlerine de teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Haberin Devamı

Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu'ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır.

"RAPOR GELDİĞİ ANDA KAMUOYUYLA BİZZAT PAYLAŞACAĞIM"

Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır.

Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın!

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.