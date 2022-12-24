Oktay: EYT’yi yıl bitmeden çözeceğiz

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AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Vatandaş Buluşması’nda konuşan Oktay şunları söyledi: “Asgari ücrette artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre yüzde 100 oldu. EYT ile ilgili sorunu da yıl bitmeden, bir iki hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerle paylaşıyor olacak.”

BİLGİN’DEN EYT AÇIKLAMASI

Habertürk TV’de soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerin EYT kapsamına alınmayacağını açıkladı. Bilgin şunları kaydetti: “EYT deyince 8 Eylül 1999’dan önce işe başlamış olanları kastediyoruz. Bunların bazı istisnaları var. Nedir, doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Onların dışında en çok sorulan soru şu: ‘Ben prim gün sayım şu kadar eksik, bunu borçlanıp olabilir miyim?’ 1999’dan önce işe girmemişse ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz.

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(Yaş sınırı) Bütün bu çalışmalar ortaya çıktıktan sonra, toplam tabloyu gördükten sonra... Karar verilmedi. Rakamlar kamuoyunda tartışılıyor, bunların hiçbirini konuşmadık.

(Asgari ücret zammı) Asgari ücret yüksek belirlendikçe, reel olarak yukarıdaki ücretler de yüzde 100 artmıyor ama yüzde 60 artıyor. Asgari ücretlilerin üzerindekileri de koruyacak bir politika izliyoruz.”