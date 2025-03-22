Oktay Ensari hayatını kaybetti

Haberin Devamı

1957 doğumlu Oktay Ensari, lise yıllarında başladığı gazetecilik mesleğinde Ülker, Hakimiyet, Milli Ülkü, Kayseri Haber gazetelerinde çalıştı. 1978 yılında başladığı Hürriyet Haber Ajansı’nda daha sonra ismi Doğan Haber Ajansı ve sonra Demirören Haber Ajansı (DHA) olarak değiştirilen kurumda 40 yıl görev yaptıktan sonra DHA büro şefi olarak emekli oldu. Ensari, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucu üyesi ve eski başkanlarındandı. Ensari’nin cenazesi, Hulusi Akar Camisi’nde ikindi namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.