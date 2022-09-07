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Oktar'dan yine yeni imaj

Güncelleme Tarihi:

#Adnan Oktar#İmaj#Ceza
Oktardan yine yeni imaj
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Yeniden yargılanması başlayan Adnan Oktar, dün hâkim karşısındaydı. Beline kadar uzattığı saçları ve giyim tarzıyla yeni bir imaja büründüğü görülen Oktar, duruşmada kediciklere selam vermekle yetindi.

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 ADNAN Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 215 sanık hakkında kurulan hükmün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılama başladı. İstanbul Silivri’deki adı yeni değişen Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davaya Adnan Oktar’ın da arasında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

SAÇLARI BELİNDE

Duruşmaya siyah pantolon, siyah gömlek ve beyaz ceketle gelen Oktar, beline kadar uzattığı saçlarını da açık bıraktı. Sanıklara ayrılan bölümde, en önde tek başına oturan Oktar, daha önceki duruşmaların aksine kimseyle diyalog kurmadı. Bazı sanıklar ise birbirlerine “Maşallah”, “Çok güzelsin” diye seslenip, elleriyle kalp işareti yaptı. Duruşma sırasında askerler eşliğinde salondan çıkan Oktar, çoğunluğu kadınlardan oluşan tutuksuz sanıkların bulunduğu bölüme hafifçe tebessüm ederek başıyla selam verdi. Tutuksuz sanıklar ise, ayağa kalkarak el salladı. Oktar, duruşmaya verilen arada da tutuksuz sanıkların ve izleyicilerin bulunduğu bölümü eliyle selamladı. 

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Oktardan yine yeni imaj

‘BEN BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM’

Tutuklu sanıkların haremlik-selamlık oturduğu duruşmada bozma kararına ilişkin beyanı sorulan Adnan Oktar, “İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hâkimler varmış. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hâkimlere teşekkür ediyorum” dedi.

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#Adnan Oktar#İmaj#Ceza

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