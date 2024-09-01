Öksüz’den ‘ders’ almış

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FETÖ’nün “TSK İmamı” ve 15 Temmuz darbe girişiminin organizatörü Adil Öksüz’ün saklanması ve kaçmasında etkili olan Cihat Yıldız geçen hafta Beylikdüzü’nde yakalanmıştı. Yıldız, Adil Öksüz’ün firarına yardımcı olanlara açılan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava kapsamında aranıyordu. Emniyette ifade vermeyen “Bahadır” kod adlı Cihat Yıldız gizli tanık ifadelerine göre Adil Öksüz’ü Üsküdar’da saklandığı evden 4 Ağustos akşamı alan aracın ön koltuğundaki kişiydi. Hürriyet, Yıldız’ın savcılık sorgusundan yeni detaylara ulaştı.

‘SOHBETLERİNE KATILDIM’

Yıldız, dava dosyasındaki ifadelerine göre savcılığa Adil Öksüz ile ilişkisini şöyle anlatmış: “Namık kod adlı Adil Öksüz’e, yurtdışına kaçırılması konusunda yardım etmedim. Adil Öksüz’ü 2010-2011 yıllarında tefsir konusunda vermiş olduğu sohbete katılmış olmamdan tanıyorum. Bunun dışında herhangi bir organik bağım ve iletişimim olmadı. Darbe günü ben zaten Bursa’ya gitmiştim. O günün akşamı saat 8-9 gibi İstanbul’a evime döndüm. Darbenin olduğunu da Ankara’dan ismini vermek istemediğim beni arayan arkadaşımdan öğrendim. Örgütün yeni yapılanmasında aktif rol alarak örgüt üyelerini örgüte ait gaybubet evlerinde gizlediğim ve örgüt üyelerinin yurtdışına çıkışını kolaylaştırdığım şeklindeki iddialar doğru değil. Örgüte ait yapıda eğitimci olarak bulundum.

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‘YARDIM YURTDIŞINDAN’

Darbeden sonra hakkımda yakalanma kararı çıkarıldığını aile üyelerimden öğrendiğimden ve sonraki süreçte kendime ait tefsir ve benzeri çalışmalarımı cezaevi koşullarında sürdüremeyeceğimden teslim olmayı düşünmedim. Bu süre zarfında yurtdışından akrabalarımla iletişime geçerek onlardan maddi destek aldım ve ev kiraladım. Yaklaşık olarak geçen bu 8 yıllık süreçte hayatımı çok az insanla iletişim kurarak ve çoğunlukla evde geçirdim. Etkin pişmanlık hükümlerini biliyorum, etkin pişmanlıkta bulunmayacağım.”