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Öksüz tilkiye anne şefkati

Güncelleme Tarihi:

#Öksüz#Tilki#Diyarbakır
Öksüz tilkiye anne şefkati
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 07:00

Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Tunceli, Elazığ, Batman’da doğada çeşitli nedenlerle bitkin veya yaralı bulunan birçok yabani ve soyu tehlike altında olan hayvan, Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilip yeniden doğaya salınıyor.

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Merkezin sorumlusu Veteriner Hekim Ayşe Ekinci Yıldız alacasansar, Fırat kaplumbağası, puhu gibi nesli tükenme tehlikesindeki hayvanların tedavi altına alındığını söylüyor.

Öksüz tilkiye anne şefkati

Veteriner Hekim Ayşe Ekinci Yıldız, yavru tilkinin kendi kendine avlanır hale gelince doğaya salınacağını söylüyor.

Son olarak öksüz bir yavru tilkiyi anne şefkatiyle sarmalayıp sağlığına kavuşturan Yıldız, “Henüz 2 haftalıkken doğada bulunarak getirilen tilkiye başarılı bir beslenme ve bakım yapıldı. Çok küçük olduğu için ilgiye ve özel bir beslenmeye ihtiyacı olduğunu gördük. Mamayla besledik, mamadan sonra kademeli olarak etle beslemeye aldık. Şu anda yaklaşık 2 aylık oldu, gayet sağlıklı. Kendi kendine avlanabilecek olgunluğa geldikten sonra doğaya bırakacağız” diyor.

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#Öksüz#Tilki#Diyarbakır

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