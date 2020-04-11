Öksüz Meyvan hayatını kaybetti

Yürek burkan Meyvan’ın hazin hikayesi bundan 30 yıl önce Hakkari Yüksekova’da doğduğu mağaranın teröristlerce taranıp anne ve kardeşinin öldürülmesiyle başladı. Meyvan ailesini kaybettiğinde henüz iki aylıktı. Tezkeresine 6 gün kalan er Mehmet yavru ayıyı buldu ve adını Kürtçe “öksüz kız çocuğu” anlamına gelen “Meyvan” koydu. Tezkere günü geldi, Mehmet ayısını yanına alıp evine Ankara’daki dönmek üzere otobüse bindi. Teröristler pusu kurduğu otobüsü durdurdu ve Mehmet’i şehit etti.

Mehmet’in cebinden çıkan mektupta, ölürse annesinden Meyvan’a bakmasını vasiyet ediyordu. Aile, Meyvan’a sahip çıktı ancak bir süre sonra küçük ayı çalındı. Meyvan, kızgın sac üstünde dans etmeye zorlandı, aç bırakıldı. Çöp bidonlarından karnını doyurmaya çalışırken hayvanseverlerin dikkatini çekti. HAYKOD yöneticisi Erkök’ün girişimiyle kurtarıldı. Erkök dün, 31 yıldır HAYKOD rehabilitasyon merkezinde baktıkları Meyvan’ın ölüm haberini duyurdu.

Meyvan’ın yaşından dolayı önceki gün sabah saat 06.00’da yaşamını yitirdiğini belirten Erkök acısını “31 yıllık evladımızı, kardeşimizi, savaş abidemizi, destanımızı kaybettik” sözleriyle duyurdu.