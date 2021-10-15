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Öksüz kalan parmak bebeği sağlıkçılar bağrına bastı

#Prematüre#Bebek#Koronavirüs Aşısı
Öksüz kalan parmak bebeği sağlıkçılar bağrına bastı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 26 yaşındaki Türkan Nalbantoğlu, 3 ay önce COVID-19’a yakalanarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedaviye alındı.

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Bebeğine zarar geleceği korkusuyla aşı yaptırmayan genç kadın, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi, bebeği sezaryenle alındı. Annenin 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine öksüz kalan 1070 gram ağırlığındaki prematüre bebeği hastanedeki sağlık çalışanları bağrına bastı.

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SÜT ANNELERİ EMZİRİYOR

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan ve Havvanur adı verilen bebeğe anne şefkati göstererek hayata tutunmasını sağlayan sağlık çalışanları, 2 ayda 2070 grama ulaşmasını sağladı. Havvanur’un tüm ihtiyaçlarını da onlar karşılıyor. Görevlilerin el üstünde tuttuğu, beslenmesiyle yakından ilgilendiği bebeğe, yeni doğum yapan diğer kadınlar da anne sütü veriyor. Anne karnındayken COVID-19 bulaştığı tespit edilen ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan Havvanur bebek, bundan sonra bakımını üstlenmesi planlanan halasına, verilecek eğitimin ardından teslim edilecek.

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1 KİLO DOĞDU, 2 AYDA 2 KİLO OLDU

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Anne Türkan Nalbantoğlu entübe edilince sezaryenle alınan Havvanur bebek, prematüre olarak 1 kilo 70 gram doğdu. Hastane çalışanlarının çabasıyla 2 ayda 2 kilo 70 grama ulaştı.

‘ÇOCUKLAR ANNESİZ KALMASIN’

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, aşı olmayan anne adaylarının COVID-19'u daha sıkıntılı geçirdiğini hatırlatarak şu çağrıda bulundu: “Bir annenin hayatını kaybetmesi bizi çok üzdü. Anne adayları tedirgin olmadan, kuşku duymadan aşılarını mutlaka yaptırsınlar. Çocuklarını annesiz bırakmasınlar."

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#Prematüre#Bebek#Koronavirüs Aşısı

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