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Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı

#ANTALYA#Manavgat#Nifrit Deresi
Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Turizm Bölgesi'nden geçen Nifrit Deresi'nde sudaki oksijen miktarının azalması sonucu balık ve yengeçler yüzeye çıktı. Derenin kötü koku yaydığını belirten amatör balıkçıların ihbarı ile bölgeye gelen yetkililer, sudan numune aldı.

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Manavgat'ın turizm bölgesi Kızılağaç Mahallesi'nde, otellerin önünden geçen Nifrit Deresi'nde kirlenme sonucu oksijen seviyesinin azalması ile balık ve yengeçler su yüzeyine çıktı. Balıkların oksijen alabilmek için yüzeye çıktığı anları tatilciler de şaşkınlıkla izledi. Olta ile balık tutmak isteyen amatör balıkçılar, rengi koyulaşan derenin kötü koku yaydığını söyledi. İhbar üzerine jandarma ekibi, derede inceleme yaptı.

BALIKLARI EKMEK PARÇASI İLE BESLEDİ

Jandarmanın talebi üzerine dereye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri su numunesi aldı.

Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı

Görevlilerin çalışmasını ilgiyle izleyen turistler ise cep telefonları ile görüntü çekti. Turistler de otel yetkililerinden bilgi aldı. Bir turist ise su yüzeyine çıkan balıkları ekmek parçası ile besledi.

2 YIL ÖNCE PARA CEZASI KESİLDİ

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Kirliliğin dere kenarındaki zeytin fabrikalarından bırakılan atık nedeniyle oluştuğu iddia edildi. 2 yıl önce de benzer bir olay yaşanmış, balık ve yengeçler yüzeye çıkmış, 2 fabrikaya deredeki kirlenme sonucu para ceza kesilmişti.

Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı

Bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının dereye atık bırakılmaması için uyarılacağı belirtilmişti.

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#ANTALYA#Manavgat#Nifrit Deresi

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