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Oksijen tüpüyle soygun! 3 kilo altın çaldılar

#Soygun#Oksijen Tüpü#İstanbul
Oksijen tüpüyle soygun 3 kilo altın çaldılar

Fatih'te kuyumcuya ait atölyeye giren şüpheliler, atölyedeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Kuyumcudaki soygun, şüphelilerin demir kapıyı keserken, çıkardıkları yangından sonra çalan alarmla birlikte işyeri sahibinin güvenlik kamerasına bakması ile ortaya çıktı.

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Olay, Haseki Sultan Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Turgut Özal Millet Caddesi'nde bulunan kuyumcuya plakası alınamayan bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, kuyumcunun bulunduğu apartmana girdi. Apartmanın bodrum katından kuyumcuya ait atölyeye ulaşmak için duvarı delen soyguncular, atölyenin demir kapısını da oksijen tüpü kullanarak kesti. Bu sırada binada   çıkan yangın, alarmın çalmasına neden oldu. Alarma aldırış etmeyen soyguncular, kuyumcunun zemin katında bulunan atölyesindeki altınları alarak kısa sürede kayıplara karıştı.

Oksijen tüpüyle soygun 3 kilo altın çaldılar

İŞYERİ SAHİBİ KAMERADAN GÖRDÜ, POLİSİ ARADI

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen işyeri sahibi, dükkandaki alarm bildiriminin kendine ulaşması üzerine evden kamera görüntülerini izledi. Kuyumcudaki yangını gören işyeri sahibi durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kuyumcuda inceleme yapan polis ekipleri ise, apartmanın bodrum katında bulunan kuyumcuya ait atölyenin duvarının delinerek soygun yapıldığını tespit etti. Kuyumcudan 3 kilo altın çaldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili polis çalışma başlattı.

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#Soygun#Oksijen Tüpü#İstanbul

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