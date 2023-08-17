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Okmeydanı’nda zihinsel engelli gence kâbusu yaşattı! '2 ay önce yine benim diğer çocuğum vuruldu'

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#Okmeydanı#Polis#İstanbul
Okmeydanı’nda zihinsel engelli gence kâbusu yaşattı 2 ay önce yine benim diğer çocuğum vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 09:54

İstanbul'da Okmeydanı’nda zihinsel engelli Mahmut Göçen, öğle molasına çıktığı esnada kapüşonlu ve maskeli F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Gencin kardeşi Ferhat Göçen'in de 2 ay önce uğradığı silahlı salgıyla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganın kimliğini tespit etti.

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Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzde 85 zihinsel engelli olan ve 13 yıldır sara ve depresyon hastalığı olan Mahmut Göçen, öğle saatlerinde yemek için mola verdi. Dışarıya çıkan genç, yemeğin ardından işyerinin önünde oturup molanın bitmesini bekledi. O esnada siyah renkli yağmurluk giyen kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, elinde silahla sokağa giriş yaptı.

ZİHİN ENGELLİ GENCİ SİLAHLA VURDU

Hızlı adımlarla ilerleyen şahıs, duvarın yanında oturan Göçen’e doğru bir el ateş etti. Bacağına isabet eden merminin ardından Göçen yere düşerken, şahıs geldiği yöne doğru koşarak uzaklaştı. Saldırı anı kameralara anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ve esnafın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Göçen ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, oğlunun vurulduğunu duyan baba da olay yerine geldi. Acılı baba, 2 ay önce de diğer oğlu Ferhat Göçen vurulduğunu söyledi.

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“2 AY ÖNCE YİNE BENİM DİĞER ÇOCUĞUM VURULDU”

Olayla ilgili konuşan baba Süleyman Göçen, “2 ay önce yine benim diğer çocuğum vuruldu. Bizim bir düşmanımız yok. Biz, kimseye para da vermedik. Her konuda bizim sicilimiz temiz. Bugün yine bizim çocuğumuz vuruldu. Kurşun, bacağına isabet etmiş. Hastaneye götürdüler. Ancak suçluları devlet yakalayabilir” dedi.

Okmeydanı’nda zihinsel engelli gence kâbusu yaşattı 2 ay önce yine benim diğer çocuğum vuruldu

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI TESPİT ETTİ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Semtim sokaklarda yüzlerce saatlik görüntü inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etti. 2 ay önceki saldırının da faili olduğu düşünülen F.K.’yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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#Okmeydanı#Polis#İstanbul

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