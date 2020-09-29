MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı
GeriGündem Okmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Okmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da başlayan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Okmeydanı Kavşağı'nda meydana gelen su baskınında mahsur kalan otomobil ve servis minibüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış yer yer su baskınlarına da neden oldu. Okmeydanı Kavşağı'nda rögarların tıkanması nedeniyle meydana gelen su baskınında bir otomobil ve servis minibüsü mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Servis minibüsü ve otomobil itfaiye ekiplerince halat bağlanarak güvenli bölgeye çekildi. Okmeydanı Kavşağı'nda tıkanan rögarlar Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması sonucunda tıkanan rögarlar açılarak biriken su tahliye edildi.

Okmeydanında servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı

''SU BİR ANDA YÜKSELİNCE MAHSUR KALDIM''

Fethi Karal, "Seyir halindeydim, önümden birkaç araç geçti. Bende geçerim diye düşündüm ancak su bir anda yükselince kaldım. Araç stop etti. İtfaiyeye haber verdik, geldiler. Onlar müdahale edemeyince kurtarıcı ekip geldi. Yardımcı oldular, iterek çıkardık arabayı. Rögar tıkanmış. Bütün belediye başkanlarımdan ricam; bütün rögar kapaklarının açık tutulması lazım. Yaklaşık 15 bin liraya yakın bir zararım var. Kim karşılayacak bu zararı şimdi?" dedi.

Okmeydanında servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı

''ARTER AYRIMI YAPMAKSIZIN GÖREV BAŞINDAYIZ''

Okmeydanı Kavşağı'nda yapılan çalışmaları takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Metrekareye düşen yağmur miktarı fazla olunca bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Burası ana arter. Bende Beyoğlu Belediye Başkanı olarak ana arter ayırt etmeden kendi ekiplerimizle koordine ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rögarların sürekli açık kalması gerekiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak gerek ilçe ekiplerimiz gerek Büyükşehir ekipleri olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle