Okmeydanı'nda servis minibüsü ve otomobil mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış yer yer su baskınlarına da neden oldu. Okmeydanı Kavşağı'nda rögarların tıkanması nedeniyle meydana gelen su baskınında bir otomobil ve servis minibüsü mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Servis minibüsü ve otomobil itfaiye ekiplerince halat bağlanarak güvenli bölgeye çekildi. Okmeydanı Kavşağı'nda tıkanan rögarlar Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması sonucunda tıkanan rögarlar açılarak biriken su tahliye edildi.

''SU BİR ANDA YÜKSELİNCE MAHSUR KALDIM''

Fethi Karal, "Seyir halindeydim, önümden birkaç araç geçti. Bende geçerim diye düşündüm ancak su bir anda yükselince kaldım. Araç stop etti. İtfaiyeye haber verdik, geldiler. Onlar müdahale edemeyince kurtarıcı ekip geldi. Yardımcı oldular, iterek çıkardık arabayı. Rögar tıkanmış. Bütün belediye başkanlarımdan ricam; bütün rögar kapaklarının açık tutulması lazım. Yaklaşık 15 bin liraya yakın bir zararım var. Kim karşılayacak bu zararı şimdi?" dedi.

''ARTER AYRIMI YAPMAKSIZIN GÖREV BAŞINDAYIZ''

Okmeydanı Kavşağı'nda yapılan çalışmaları takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Metrekareye düşen yağmur miktarı fazla olunca bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Burası ana arter. Bende Beyoğlu Belediye Başkanı olarak ana arter ayırt etmeden kendi ekiplerimizle koordine ederek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rögarların sürekli açık kalması gerekiyor. Beyoğlu Belediye Başkanı olarak gerek ilçe ekiplerimiz gerek Büyükşehir ekipleri olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.