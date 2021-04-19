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Gündem
Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Okmeydanı'nda denetim! Polis giriş-çıkışları kapattı, didik didik aradı

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Okmeydanı'nda denetim! Polis giriş-çıkışları kapattı, didik didik aradı

İstanbul Okmeydanı’nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin destek verdiği denetimlerde araçlar didik didik arandı, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Okmeydanı’nda mahallenin giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri katıldı. Denetimleri Şişli Emniyet Müdürü Özay Kayhan yerinde takip etti.

Okmeydanında denetim Polis giriş-çıkışları kapattı, didik didik aradı
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde, semtin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Sokak girişlerinde durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Sokak aralarında da şüpheli kişilere üst araması yapıldı. Polisin denetimleri devam ediyor.

Okmeydanında denetim Polis giriş-çıkışları kapattı, didik didik aradı

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