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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 01.04.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Okmeydanı'nda asayiş denetimi!

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Okmeydanı'nda asayiş denetimi!

Okmeydanı'nda polis ekipleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Okmeydanı'nda mahallenin giriş çıkışlarını kapatan polis ekipleri asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimlerde araçlar durdurularak didik didik arandı. Kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. 

Okmeydanında asayiş denetimi

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