Okmeydanı'nda asayiş denetimi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Okmeydanı'nın birçok bölgesinde arama noktaları oluşturuldu. Özel Harekat ve motorize polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı. Kişilere yönelik yapılan denetimlerde ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.



Denetimler sırasında, arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı.