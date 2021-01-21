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Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Okmeydanı'nda asayiş denetimi

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Okmeydanı'nda asayiş denetimi
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ŞİŞLİ Okmeydanı'nda tüm giriş çıkışları kapatılarak asayiş denetimi yapıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere yönelik kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Okmeydanında asayiş denetimi
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Okmeydanı'nın birçok bölgesinde arama noktaları oluşturuldu. Özel Harekat ve motorize polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı. Kişilere yönelik yapılan denetimlerde ise Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimler sırasında, arama kaydı bulunan birçok kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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