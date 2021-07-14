‘OHAL’i üç yıl daha uzatmayı 13 bin 590 dosya için istedik’

Bakan Yardımcısı Ersoy komisyona bilgi verirken, ellerinde işlemleri devam eden toplam 13 bin 590 personele ilişkin dosya olduğunu söyledi. Ersoy, şöyle devam etti: “Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesine göre, disiplin yönünden işlem yapabilmek için eğer bu süre uzatılmazsa Devlet Memurları Kanunu’na göre işlem yapmamız gerekecek. Disiplin işlemi yapabilmemiz için zaman aşımı süresi suçun işlendiği andan itibaren her hâlükârda iki yıldır; altı ay içinde soruşturmayı açacaksınız, iki yıl içinde cezayı vereceksiniz. Beş yıl tamamlandığına göre; adli sonuçları beklediğimiz için, yeni bilgi ve belgelere ulaştığımız için, birtakım dijital belgeleri yeni çözümleyebildiğimiz için süreci tamamlayabilme şansımız olmadı. İki milyonun üzerinde dijital veriyi çözdük, çözmeye devam ediyoruz.”

‘NORMAL HUKUK SİSTEMİNDE DENEYİN’

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise, Almanya’da bile 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 100-150 kişinin yargılandığını belirterek, “Kuyruğu kuyruğuna değmeyen insan mı var? 5 yılda halledemeyeceğimiz bir meseleyi, 3 yılda da halledemeyeceğimiz kesin. Bunu normal bir hukuk sistemi içinde deneyin. Bu uzatmayı kaldırın” dedi.

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