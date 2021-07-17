OHAL uzatmasında süre 3 yıldan 1’e indi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması teklifini revize ederek 1 yıla indirdiklerini belirtti. Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanmasına ilişkin hükmün 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasını öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara