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Haber Giriş: 17.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

OHAL uzatmasında süre 3 yıldan 1’e indi

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OHAL uzatmasında süre 3 yıldan 1’e indi

AK Parti, torba teklifinde OHAL süresi nedeniyle eleştiriler yöneltilen iki maddede değişiklik yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması teklifini revize ederek 1 yıla indirdiklerini belirtti. Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atanmasına ilişkin hükmün 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasını öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.

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