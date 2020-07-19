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ANKARA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

OHAL sürecindeki ihalelere araştırma talebi

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OHAL sürecindeki ihalelere araştırma talebi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, OHAL döneminde gerçekleştirilen kamu ihalelerinin ve idari işlemler için Meclis araştırması istedi.

Önerge, CHP’li Erkek’in imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verildi. Erkek, “OHAL döneminde yapılan ihalelere dair soru işaretleri olağan dönemlerden geri kalmamaktadır” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise son 5 yılda ihale bedeli 100 milyon TL’nin üzerinde olan yapım ihalelerinin parasal değer olarak yüzde 27’sinin beş inşaat şirketine verildiğini belirtti. Özel, bu ihaleler verildikten sonra proje bedellerinin arttırılarak kamunun zarara sokulduğu iddiaları başta olmak üzere usulsüzlük iddialarının araştırılmasını talep etti.

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