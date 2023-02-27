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OHAL Kararnamesi Meclis’te

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#TBMM#OHAL
OHAL Kararnamesi Meclis’te
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 17:27

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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OHAL Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kararname ile OHAL kapsamında yer alan illerde yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin tedbirler belirlendi. Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde şehir merkezleri, ilçeler ve köylerde; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılar yerine zemini uygun olan yerlerde yeni konutlar yapılacak.

Kararnameyle kamu hizmet binalarının tamamlanabilmesi için geçici ve kesin iskan alanlarının belirlenmesi ile bu alanlarda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinin bu konuda yürütülen iş ve işlemlerde görevlendirilebilmesi amaçlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şu ana kadar Meclis'e OHAL kapsamında 6 ayrı kararname gönderildi.

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#ANKARA#TBMM#OHAL

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