Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

OHAL kapsamındaki 5'inci kararname TBMM'ye sunuldu

Güncelleme Tarihi:

#OHAL#TBMM#Kahramanmaraş
OHAL kapsamındaki 5inci kararname TBMMye sunuldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 14:12

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen kentlerdeki çalışma hayatına dair düzenlemeler içeren olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 5'inci Cumhurbaşkanlığı kararnamesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan 'OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi', Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kararnamede, OHAL bölgesinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra; Covid-19 pandemisi sürecinde de uygulanan işten çıkarma yasağının, afet bölgesinde OHAL süresince uygulanması amaçlandı.

Ayrıca, kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlara OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılması ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılması öngörüldü.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak TBMM'ye gönderilen 5'inci kararname olan söz konusu kararname, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na havale edildi. Komisyonun ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#OHAL#TBMM#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi