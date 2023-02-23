OHAL kapsamındaki 5'inci kararname TBMM'ye sunuldu

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Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan 'OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi', Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kararnamede, OHAL bölgesinde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan işverenlerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasına yönelik düzenleme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra; Covid-19 pandemisi sürecinde de uygulanan işten çıkarma yasağının, afet bölgesinde OHAL süresince uygulanması amaçlandı.

Ayrıca, kısa çalışma veya işsizlik ödeneğinden yararlanmayan ve işsiz kalanlara OHAL süresini aşmamak kaydıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan günlük 133,44 TL destek ödemesi yapılması ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılması öngörüldü.

OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak TBMM'ye gönderilen 5'inci kararname olan söz konusu kararname, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na havale edildi. Komisyonun ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.