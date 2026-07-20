Son dakika... Oğuzhan Uğur’un tutuklanması istendi! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen AHBAP sorşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. AHBAP Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Oğuzhan Uğur’un arasında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SABAH ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, AHBAP Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında olduğu 10 kişi, 17 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar ve Oğuzhan Uğur tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Özgür Ömer Güner için ise adli kontrol talep edildi.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Oğuzhan Uğur’un, ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlamalarından tutuklanması talep edildi.

Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uğur, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini söyledi.

"AFAD’A YARDIM YAPMAYA TEŞVİK ETTİK"

Babala TV stüdyolarında deprem yardımları ve benzeri konularda yayınlar yaptığını söyleyen Uğur, "Paylaştığımız görüntülerin altına hem AHBAP’ın hem de AFAD’ın IBAN bilgilerini içeren hesap bilgilerini yayımladık. Yardım yapmak isteyen kişiler bizleri arayarak ilgili IBAN bilgilerini teyit ediyordu. Arayan kişilerden bazıları yalnızca AHBAP’a yardım yapmak istiyor ve bizden özellikle AHBAP’ın IBAN numaralarını talep ediyordu. Yurt dışından arayan ve yardım yapmak isteyen kişileri ise özellikle AFAD’a yönlendiriyorduk. Zira gönderilecek paraların yasa dışı vb. olabileceği ihtimalini gözetiyorduk. Bu hususu dikkate alarak bu kişileri doğrudan AFAD’a yardım yapmaya teşvik ettik. O döneme ilişkin, yalnızca AHBAP’a yönelik yardım teşvikinde bulunduğumuz belirtilmekteyse de bu hususlar doğru değildir. Biz ilgili kurumların IBAN numaralarını paylaştık. Kendi şirketlerimiz veya şahsi hesaplarımız üzerinden herhangi bir bağış toplamadık. Bunun yasal olmadığını biliyorduk." dedi.

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HALUK LEVENT İLE ARALARININ NASIL BOZULDUĞUNU ANLATTI

Deprem sürecinden sonra bir gazeteci arkadaşının kendisini aradığını söyleyen Uğur, "Haluk Levent’in benimle ilgili çeşitli konuşmalar yaptığını söyledi. Haluk Levent’in, benim kendisini muhalif gibi gösterdiğim yönünde bazı konuşmaları olmuş. Ancak aslında böyle bir durum olmadığını da beyan etmiş. Ben de bunun üzerine Haluk Levent’e mesaj atarak böyle bir durumun bulunup bulunmadığını sordum. Kendisi, yüz yüze konuşmamız gerektiğini söyledi. Devamında kendisiyle iki kez daha telefonla görüştük. Görüşmelerden birinde bana, “Arkamdan kötü konuşuyormuşsun.” dedi. Ben konuşmayı kısa keserek kapattım. Diğer görüşmemizde ise bir şarkı çıkaracağını söyledi ve destek istedi. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yine başka bir gazeteci arkadaşım 27 Şubat 2023 tarihinde beni aradı. Kendisi, Haluk Levent ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk Levent, açıkçası yardımsever ve bir nevi “kahraman” olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk Levent ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık. Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu." dedi.

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"TİCARİ FAALİYETTE BULUNMADIM"

Haluk Levent ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadığını söyleyen Uğur, "Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım. Esasen bunu görebilecek bir konumda da değildim. Ne dernekle ne de Haluk Levent ile herhangi bir ticari faaliyette, iş birliği içerisinde bulundum. Şirket hesaplarıma veya şahsi hesaplarıma herhangi bir para girmedi. Dönemin hassasiyeti gereği, o dönemde böyle bir şey yapmak aklımızın ucundan dahi geçmemiştir." dedi.

"6,5 MİLYONU İSMİNİ VERMEK İSTEMEDİĞİM AİLE DOSTUMUZDAN ALDIK"

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Hesabına yatırılan nakit paralar da sorulan Oğuzhan Uğur, "6,5 milyon TL tutarındaki parayı, o dönemde ev kredisi, eve yapılan tadilat masrafları, maaşlar ve vergi borçları arttığı için ismini vermek istemediğim bir aile dostumuzdan almıştık. Bu paraları bahsettiğim ödemelerde kullandık. Hesap hareketlerini dosyaya sunacağız. Paranın nereye gittiği, sunulacak hesap hareketlerinde görülecektir." dedi.

"AYLIK GELİRİM 150 - 400 BİN ARASI"

Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur, herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

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Aylık gelirinin 150 bin – 400 bin TL civarında olduğunu söyleyen Uğur, bu kazancın aylık reklamlara göre değişkenlik gösterdiğini söyledi. Uğur üzerine kayıtlı bir mal varlığı olmadığını da belirtti.

"HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP DERNEĞİ'NDE KİMSEYİ TANIMAM"

Uğur, Haluk Levent'i ilk defa 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını söyleyerek, "Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Sorulan diğer şahısları ise tanımam ve aramızda herhangi bir ilişki yoktur" dedi.

Haluk Levent dışında, Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını ifade eden Uğur, "Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda ben de hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım" dedi.