Oğuzhan Uğur’dan ‘baraj’ savunması: Yanlış bir bilgi aldım

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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir, 2 müşteki ve avukatlar katıldı. Oğuzhan Uğur savunmasında, özetle şunları söyledi:

‘REHAVETE KAPILDIK’

“Teyit ekibi kurduk. 1200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük. Bu sırada ‘Baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur’ diye bir haber gördüm. Ben de bunu ekibe sormak yerine, o anki uykusuzluk ve yorgunlukla ‘Nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz’ yazarak karşılık verdim. O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum. Keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var. Yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin takipçisi olan ‘BabalaTV’ hesabından yapmazdım. Maalesef kulaktan kulağa yanlış bir bilgi almışım, halbuki yanımda duran arkadaşlarım bu tweet’i atmamışlar. Kendi içimizde araştırmamız devam ediyor. Paylaşımın yapılmasıyla da kaldırılmasıyla da herhangi bir ilgim yoktur.”

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Mahkeme, Kahramanmaraş ve Hatay Afet Müdürlüğü’ne yazı yazılmasını, atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulmasını istedi. Duruşma ertelendi.