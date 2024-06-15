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Oğuzhan Uğur’a 4.5 yıl hapis istendi

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#Oğuzhan Uğur#Hapis Cezası#KAHRAMANMARAŞ
Oğuzhan Uğur’a 4.5 yıl hapis istendi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

KAHRAMANMARAŞ’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adliyeye gelerek ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Oğuzhan Uğur hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianamede, 8 kişi müşteki; Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

‘YANILTICI BİLGİ YAYMA’

İddianamede, BaBaLa TV isimli sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde gerçeğe aykırı olarak paylaşımlar yapıldığı, tweet’lerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığı ifade edildi. Şüpheliler Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan’ın ayrı ayrı ‘basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

 

 
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#Oğuzhan Uğur#Hapis Cezası#KAHRAMANMARAŞ

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