Oğuzhan Uğur: Tutuklandığımı X’ten öğrendim

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un arasında olduğu 10 kişi, 17 Temmuz 2026’da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi, önceki sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmüştü. Savcılık ifadelerinin ardından Oğuzhan Uğur’un da arasında olduğu 9 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. 1 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edilmişti. Oğuzhan Uğur, Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla tutuklandı. Avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Ömer Güner ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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HEPSİ BELGELİ ŞAŞKINIM

Oğuzhan Uğur’un savcılık ifadesi ve hâkimlik sorgusu toplamda yaklaşık 15 saat sürdü. Uğur, nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunda şunları söyledi: “Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum. Ayrıca savcılıkta ifade verirken bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim. Savcılık makamından ayrıldığımda avukatıma, ‘Bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum?’ diye sordum. Avukatım da ‘Evet’ cevabı verdi, biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim, sonrasında yine internet haberlerinden şu an tutuklu olduğumu öğrendim. Bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. Programlarımda sıkça bu tarz şikâyetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür.”