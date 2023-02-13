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Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyeye geldi

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#Hatay#Deprem#Oğuzhan Uğur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 10:29

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılması sonrası ifade vermek için adliyeye geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyü'nde barajın ve Hatay Yarseli Barajı'nın da duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatmıştı.

Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı gerekçesiyle, hesabın sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

Oğuzhan Uğur avukatıyla birlikte bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Uğur basın savcılığında ifade veriyor.

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#Hatay#Deprem#Oğuzhan Uğur

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